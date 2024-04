Salvini | salva-casa è giustizia sociale

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 7 aprile 2024) 16.29 "La leggenon c'entra nulla con il Superbonus e non c'entra con le ville abusive". Lo ha detto il vicepremiera Bari. Al segretario Cgil Landini che rispetto alla norma ha parlato di"marchetta elettorale",ha risposto che la "leggeriguarda milioni di famiglie che per piccole difformità interne alle abitazioni,magari ereditate, non possono venderle".Parliamo di "milioni,non di villoni,di piccole irregolarità,perché se la villa è costruita in zona sismica,protetta,va abbattuta"