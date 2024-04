Salvini | salva casa non è una marchetta ma giustizia sociale

(Di domenica 7 aprile 2024) "La leggenon c'entra nulla con il Superbonus e non c'entra con le ville abusive". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e vicepremier, Matteo, a Bari. A chi gli chiedeva un commento sulle parole del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che rispetto alla norma ha parlato di "elettorale",ha risposto che "la leggeriguarda milioni di famiglie che per piccole difformità interne alle abitazioni, magari ereditate dai nonni o dai genitori, non sono pienamente proprietari del loro appartamento perché non lo possono vendere e rogitare".

