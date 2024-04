Salvini | “Il salva casa non è una marchetta ma giustizia sociale”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 7 aprile 2024) BARI – “La leggenon c’entra nulla con il Superbonus e non c’entra con le ville abusive”. E’ quanto ha detto il ministro dei Trasporti e vice premier, Matteo, a Bari. A chi gli chiedeva un commento sulle parole del segretario generale della Cgil Maurizio Landini, che rispetto alla norma ha parlato di “elettorale”,ha risposto che “la leggeriguarda milioni di famiglie che per piccole difformità interne alle abitazioni, magari ereditate dai nonni o dai genitori, non sono pienamente proprietari del loro appartamento perché non lo possono vendere e rogitare”. L'articolo L'Opinionista.