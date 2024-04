Salvini a Bari appoggia Romito Elezioni | spunta l' ipotesi Sisto

Il centrodestra cerca il candidato per guidare la città di Bari. "Siamo agli ultimi giorni di rifinitura e come Lega abbiamo messo a disposizione più di un nome per rilanciare una splendida città ... (quotidiano)

M5S sfida Emiliano in Puglia e mira all’opposizione, urne in bilico a Bari per giugno - Il M5s alza il tiro in Puglia e prova ad andare all’opposizione di Michele Emiliano. Intanto a Bari urne in bilico per giugno ...trmtv

Carabinieri morti a Campagna, la 31enne alla guida del Suv positiva ad alcol e cocaina. Domani i funerali di Stato in Puglia - Salvini: “Via la patente a chi assume droga”. Le tracce di droga dovranno essere confermate da un controesame. Oltre ai due militari morti, tre i feriti: il più grave è un 75enne salernitano ...quotidiano

