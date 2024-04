Salva-casa | il piano di Salvini | ecco tutte le irregolarità che si potranno sanare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Ildi Matteo"non è un condono, perché riguarda difformità interne", precisa il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ai microfoni di Rtl 102.5. "Voglio chiarire che queste proposte su cui stiamo lavorando le abbiamo elaborate con gli ingegneri, con gli architetti, con i notai, con gli agenti immobiliari, con i sindacati. Riguardano tutto quello che è dentro le abitazioni, ovviamente non c'è nessun premio per chi ha la villa abusiva in zona sismica o in riva al fiume", aggiunge. "Si parla di difformità interne che spesso bloccano la vendita o l'acquisto di una, come una piantina difforme o una finestra posizionata male, che riguardano, secondo le stime degli ingegneri, quasi l'80% delle case degli italiani normalissimi, quindi non la villa in Sardegna. Il ragionamento che abbiamo fatto ...