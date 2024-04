Salute Donna taglia il nastro Inaugurato il nuovo ambulatorio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 aprile 2024) "Finalmente ce l’abbiamo fatta", è il grido unanime delle volontarie. Un traguardo importante quello raggiunto l’altro giorno a Magenta. È statoildiin via Boccaccio. Era un obiettivo che si è realizzato quello dell’associazione nata 30 anni fa all’interno dell’Istituto dei Tumori per volontà di Anna Mancuso, la presidente. La sezione di Magenta è nata nel 2015 prendendo piede in maniera rapidissima sul territorio. All’inaugurazione hanno partecipato anche gli onorevoli Umberto Maerna e Massimo Garavaglia. "Ci occupiamo di prevenzione oncologica – spiega la referente Mariella Berra – Siamo partiti dalla prevenzione senologica per poi ampliare la nostra offerta". L’dispone anche di un ecografo all’avanguardia donato nel mese di ...