Salerno |  incidente letale tra tre auto | morti due carabinieri | quattro feriti

(Di domenica 7 aprile 2024) Tragedia nella notte su una strada statale, fra Eboli e Campagna. Due militari sono morti a causa delle gravi ferite. Altre persone, fra cui un altro carabiniere, sono finite in ospedale

Salerno , 7 aprile 2024 – Due carabinieri sono morti in un incidente stradale verificatosi nella notte in provincia di Salerno . Tre le auto, tra le quali quella dei militari, coinvolte lungo la ... (quotidiano)

Salerno, Range Rover fuori controllo: schianto terrificante, morti 2 carabinieri: Dopo la tragedia, le parole di Lorenzo Fontana , presidente della Camera dei deputati: 'Esprimo profondo cordoglio per il tragico incidente stradale avvenuto in provincia di Salerno, in cui hanno ...

Salerno, schianto tra tre auto. Morti i carabinieri Francesco Pastore e Domenico Ferraro: Nella notte tra il 6 e 7 aprile due carabinieri sono morti in un incidente stradale lungo la strada statale 91 a Campagna, in provincia di Salerno. Coinvolti nell'impatto tre veicoli, tra cui una gazzella dell'Arma e una Range Rover bianca, che avrebbe travolto l'...