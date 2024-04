Russell e Alonso capitolo secondo a Suzuka | “Se parlo mi squalificano per tutto il campionato”

(Di domenica 7 aprile 2024) Gli echi delle polemiche per la querelle tranon si spengono. Apunzecchia il pilota dell'Aston Martin, che dopo aver cercato l'aiuto di Piastri in pista, ha risposto per le rime.

Fernando Alonso non ci sta e contesta la decisione dei commissari che gli hanno inflitto una severa penalità nel GP d'Australia. La furbata dello spagnolo, però, è conclamata dai video e dalla ... (fanpage)

Fernando Alonso non ci sta. Allo spagnolo non sono piaciuti affatto quei 20 secondi aggiuntivi sul tempo di gara in Australia, oltre che la decurtazione di tre punti sulla patente. Nei fatti, il ... (oasport)

“Con Alonso non c’è niente di personale . Togliendo il casco ci rispettiamo a vicenda. Sono stato colto completamente di sorpresa. Infatti stavo guardando il volante, facendo una svolta in ... (sportface)

F1 | GP Giappone 2024, un Alonso versione Samurai. Per Fernando la rivincita dopo l’Australia - Weekend perfetto per il due volte iridato, che regola entrambe le Mercedes e la McLaren di Piastri per conquistare gli otto punti che gli sarebbero spettati a M ...p300

F1 | Alonso sorprende: "Questo weekend in Top 5 della mia carriera" - In questo avvio di stagione 2024 di Formula 1, Aston Martin non è certo il team che 12 mesi fa impressionò tutti risultando seconda forza dietro l'imprendibile Red Bull. Eppure c'è una AMR24 che conti ...it.motorsport

Verstappen torna alla vittoria conquistando il GP del Giappone davanti a Perez. Bel terzo posto di Sainz, quarto Leclerc con un solo pit-stop - Max Verstappen torna alla vittoria dopo il ritiro nel GP di Australia e porta a tre i successi in questo inizio di stagione su quattro gare disputate. Il suo è stato un vero dominio, sempre ...ilgazzettino