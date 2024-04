Rugby femminile | CUS Milano e Villorba vincono anche nel ritorno delle semifinali di Coppa Conference

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024) La Serie A élite2023-2024 diè ferma per il Sei Nazioni 2024 e non riprenderà prima di maggio, ma prosegue la, che vede andare in scena i match di: guadagnano l’ultimo atto della manifestazione CUS. Bissando i successi ottenuti in trasferta negli incontri d’andata, meneghine e trevigianeal, sfruttando al meglio il fattore campo: il CUSreplica perfettamente lo score dei primi 80?, vincendo ancora per 27-0 contro l’UnioneCapitolina, mentre ilsupera il CUS Torino per 20-12., Italia U19 battuta ...