Rugby | c’è San Benedetto Formigine recupera | servono punti salvezza

(Di domenica 7 aprile 2024) Col campionato ancora fermo, nella Serie B oggi si gioca (ore 15,30) l’ultimo recupero rimasto, quello fra Highlanderse San, gara rinviata per il maltempo qualche settimana fa. Dopo il successo su Jesi isi si sono rilanciati, sempre all’ultimo posto ma a -3 dal Firenze nella sfida a due per evitare l’ultima piazza che manda al playout da cui 3 squadre scendono in C, le due perdenti delle semifinali del 19 e 26 maggio e la perdente della finale fra le due vincenti (2 giugno). Classifica dopo la 18^ giornata: Romagna 85, Colorno B 72, Bologna 70, Giacobazzi Modena 69, Pieve 50, UR San* 41, Cus Siena 40, Jesi 34, Lions Amaranto 33, Gubbio 28, Firenze 15, Highlanders* 12. Il prossimo turno del 14 aprile prevede Romagna-Highlanders e Cus Siena-Giacobazzi.