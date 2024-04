Rosanna Fratello

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di domenica 7 aprile 2024) "Sono una donna, non sono una santa". Oggi che vanno tanto di moda gli slogan femministi e le canzoni che raccontano donne emancipate e non relegate ai soliti ruoli stereotipati, non possiamo non cogliere il messaggio prorompente e rivoluzionario di questo verso e titolo di una canzone di ben 42 anni fa scritta, tra gli altri, da Cristiano Malgioglio: "Pensa che ai tempi non la volevo neanche fare "Sono una donna" e sbagliavo alla grande,è una canzone iconica che è rimasta nel tempo e nella mente di tutti". Stiamo parlando del ritorno diche dopo la partecipazione al Grandeè stata riscoperta dai giovanissimi. Riscoperta dai giovani Per esempio il brano "Se t'amo t'amo" è tornato virale: "Ho un rapporto bellissimo con i giovani, li amo, lo dico sempre: non devono rinunciare ai sogni, ...