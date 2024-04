Roma-Lazio | Zazzaroni | “Il derby della capitale il paradiso del calcio sporco e del corto muso”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 aprile 2024) Ivananalizza ilvinto dallaper 1-0 nell’editoriale sul Corriere dello Sport: “Due terzi di, uno die anche questoè servito: un cocktail forte e alcolico, ma di poco gioco, superiorità fin troppo distribuite, scorrettezze (tante), provocazioni e qualche evitabile carezza all’avversario (vero Paolino?). Alla fine Guida ha estratto otto gialli, nove con quello a De Rossi. Quattro falli punibili li ha perdonati e insomma ha avuto ciò che si aspettava (in particolare da Paredes e Guendouzi, i più nervosi) ma non ha convinto del tutto. Come ha giustamente rilevato il nostro Pinna la partita, più che dirigerla, l’ha accompagnata. La prima ora è stata tuttasquadra di De Rossi, da ...