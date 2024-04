Roma-Lazio | in Curva Nord anche Stefan Radu | indossava una felpa con un richiamo nazista FOTO

(Di domenica 7 aprile 2024) Ad assistere al derbysugli spalti dello Stadio Olimpico c’era, ex calciatore dellache per l’occasione ha affiancato i tifosi biancocelesti in. La sua presenza però non è passata inosservata a causa di unache, al punto che il profilo inglese della Lega Serie A ha dovuto cancellare unapubblicata sui social. All’apparenza una normaledella, sulla manica sinistra è in realtà presente un chiaro. Come riportato da Repubblica, nella scritta ‘SS’, infatti, le due ‘s’ sono scritte con lo stesso carattere delle SS di Adolf ...

