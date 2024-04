Roma | l’anteprima di “Challengers” porta Zendaya in Italia

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di domenica 7 aprile 2024) L’ossessione per il tennis incontinua a crescere e Luca Guadagnino, registra nostrano ormai famoso in tutto il mondo, non avrebbe potuto scegliere un momento migliore per presentare alla sua patria il suo ultimo capolavoro. “sul grande schermo la star di HollywoodColeman, scoperta dai talent scout della Disney e ora L'articolodi “”inproviene da Il Difforme.