Rogo in una stireria a Somma lombardo | auto in fiamme a Gallarate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 aprile 2024) Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio di ieri, il primo intervento aper un ‘inin via XX Settembre. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma si sono vissuti attimi di apprensione per alcune piccole esplosioni che sono state avvertite nel momento in cui lehanno raggiunto il carburante. La vettura si è incendiata all’ingresso di un parcheggio, in pochi istanti lel’hanno avvolta e poi si sono estese ad un’altra vettura, la causa sarebbe un guasto. Poco dopo la richiesta di intervento aper un incendio in un capannone che ospita unadove si è sviluppato un denso fumo. Sul posto i soccorsi dell’Areu e le squadre di, Tradate e da Busto Arsizio gli operatori con ...