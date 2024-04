Rogo in Aula Magna Sotterranea | Due punti d’innesco | è doloso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 aprile 2024) Ci sono pochi dubbi sulla causa dolosa dell’incendio, ma resta per il momento del tutto ignota la motivazione che possa aver portato a un simile gesto. Erano circa le 4 della notte tra venerdì e ieri quando sono entrati in funzione, con il relativo allarme, gli impianti antincendio e antifumo presenti nei sotterranei dell’dell’Università degli studi di Pavia. Locali già da anni adibiti solo a deposito, più che altro di mobilia di scarto, anche se ancora negli anni Novanta del secolo scorso l’allora(Ams) era usata per le lezioni, tra cui quelle di Latino e di Letteratura italiana della facoltà di Lettere, per poi diventare spazio dedicato alle attività delle associazioni studentesche e infine chiusa al pubblico per motivi di sicurezza, legati all’unica e angusta ...