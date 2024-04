RISULTATI | WWE WRESTLEMANIA 40 – Night 1

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 7 aprile 2024)40 è qui. Dopo una lunga Road to, arriva la prima di queste due notti di grande wrestling in cui conosceremo tantissimo della WWE che sarà. Anche quest’anno, come è stato per39, il main event sarà un match tag team. Se lo scorso anno, però, c’erano i titoli di coppia in palio nel match più importante della serata, quest’anno si è optato per una sfida tra i 4 uomini più importanti della WWE di oggi: Roman Reigns e The Rock da una parte e Cody Rhodes e Seth Rollins dall’altra. Un anno dopo i fratelli Uso non ce li ritroviamo più come campioni in carica alla difesa dei titoli tag team bensì come avversari nella più proverbiale sfida in famiglia. Nemmeno a farlo apposta, anche un altro degli uomini sul ring nel main event dello scorso anno sarà sul ring stasera: Sami Zayn tenterà nella ...