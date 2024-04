Rimprovera due adolescenti che stavano deridendo una donna | aggredito a calci e pugni

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di domenica 7 aprile 2024) Un'aggressione brutale e immotivata. Un uomo di 50 anni è stato malmenato a Treviso ieri pomeriggio, sabato 6 aprile, per averto due. I due"impennando" in bicicletta su una ruota mettendo a rischio l'incolumità dei passanti. In particolare sono stati redarguiti da...