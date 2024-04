Rimini | derby di cuore e di nervi | Con la Vis voglio forti motivazioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Spera che questa sia la volta buona Emanuele Troise. Si augura che per il suosia arrivato il momento di scendere dall’altalena. E farlo nella gara casalinga, la seconda di fila al ’Neri’ contro la Vis Pesaro, sarebbe un bel traguardo. Così, l’allenatore campano punta tutto sulla parola continuità per raccontare quanto i suoi dovranno fare per mettere alle corde un’altra squadra della parte bassa della classifica. "Sappiamo quanto sia importante questa partita – dice – Per la rivalità e per la classifica. Ma al di là degli avversari dobbiamo concentraci su noi stessi. Dobbiamo dare continuità alla partita con l’Olbia. Dobbiamo mettere il 150% sotto l’aspetto individuale e collettivo, avere l’ambizione che ci deve contraddistinguere in questo finale di campionato". Dodici punti a disposizione per tenersi stretto, almeno, il decimo posto, l’ultimo utile per ...