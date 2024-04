Riforma istituti tecnici e professionali | verso l’approvazione alla Camera Ma l’opposizione protesta

"Insisto molto sul fatto che la scuola che ho in mente mette al centro la persona. Non esiste un modello unico di intelligenza, ma tante. Non dobbiamo avere paura delle differenze delle scuole, ... (orizzontescuola)

Riforma istruzione tecnico-professionale: il ddl potrebbe essere approvato dalla Camera entro 15 giorni - L’iter parlamentare del disegno di legge sulla Riforma dell’istruzione tecnico-professionale potrebbe concludersi “virtualmente” nei prossimi giorni: la Commissione Cultura della Camera, infatti, potr ...tecnicadellascuola

Riforma scolastica in Italia: un focus sulle quote straniere - L'attuale ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha recentemente sollevato la questione della ridistribuzione degli studenti stranieri nelle classi italiane. Il ministro ha sottoli ...informazione

Riforma dell'istruzione in Italia: un dibattito sulla quota degli studenti stranieri - Verso una Riforma seria L'obiettivo è quello di studiare una Riforma seria. Non si tratta di un tema propagandistico, come è stato detto in modo sciocco, ma di un tema serio da affrontare con serietà.informazione