Ricercato internazionale per violenza sessuale di gruppo su minorenne | arrestato a Castel Volturno

(Di domenica 7 aprile 2024). La Polizia di Stato haun 30enne, originario della Moldavia e senza fissa dimora, perdiai danni di una minore. Poliziotti della Squadra Mobile, in seguito ad attività investigativa, basata sullo scambio di informazioni nel circuito, su verifiche e riscontri in banche dati, su sopralluoghi e appostamenti, hanno rintracciato ilin un bar di. L’individuo, senza fossa dimora, era stato condannato nel Paese di origine a 5 anni di reclusione, perché nel 2010, assieme ad altri due complici, aveva abusato di una ragazzinache, nell’occasione, era rimasta ...

Ruanda, 30 anni fa il genocidio: c’è ancora bisogno di giustizia - Oggi è il trentesimo anniversario dell'inizio del del genocidio del 1994 in Ruanda, nel quale persero la vita almeno 800.000 persone, prevalentemente di etnia tutsi ma anche hutu e altri gruppi che si ...lepersoneeladignita.corriere

30 anni fa il genocidio in Ruanda: cosa non abbiamo imparato - Il genocidio in Ruanda, classificato come “genocidio etnico”, con circa un milione di vittime, in soli 100 giorni, dall’aprile al giugno del 1994 ...interris

Si era rifatto una vita in Spagna ma i parenti influencer lo tradiscono, 39 enne arrestato Ricercato da anni per spaccio. - Parenti influencer tradiscono il 39enne Ricercato per traffico di stupefacenti e detenzione di droga. Arrestato dai Carabinieri, si era rifatto una vita in Spagna. #cronaca #napoli #valencia #arresto ...lamilano