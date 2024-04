Restyling del luogo simbolo e del viale Partito l’iter per affidare il cantiere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 aprile 2024) Si entra nel vivo del progetto di riqualificazione di uno dei luoghi più importanti di Casalpusterlengo: la piazza della Madonna dei Cappuccini e il relativo tratto diomonimo fino all’innesto con la Provinciale 234. In questi giorni sono state espletate le procedure per avviare la cosiddetta manifestazione d’interesse, consistente nell’invito di cinque operatori del settore: ora i prescelti dovranno presentare la loro offerta, con il criterio del prezzo più basso, nel contesto della procedura negoziata. I plichi dovranno pervenire, per entrambi i lotti di lavori, entro il 20 aprile. Per quanto riguarda la piazza, l’impegno di spesa totale a disposizione ammonta a quasi 400mila euro mentre per illa cifra del quadro economico si attesta sui 600mila, anche se il valore totale della procedura si attesta sugli 800mila euro. Per quanto ...