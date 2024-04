Restiamo senza missili | il duro monito di Zelensky dopo i bombardamenti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 7 aprile 2024) L'Ucraina potrebbe rimaneredi difesa aerea se Mosca dovesse continuare ial ritmo dell'ultimo mese. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr, in un discorso trasmesso ieri sera in tv. "Se continuano a colpire ogni giorno come hanno fatto nell'ultimo mese, potremmo rimanere, e i partner lo sanno", ha affermato, in quello che è il piùlanciato di recente all'Occidente sul deterioramento della situazione per l'Ucraina. Il leader di Kiev ha sottolineato che, sebbene l'Ucraina abbia abbastanza scorte di difesa aerea per la crisi immediata posta dall'offensiva russa, è costretta a fare scelte difficili su cosa proteggere, ribadendo la necessità di ricevere i ...