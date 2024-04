Renate-Mantova lunedì 08 aprile 2024 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | convocati I virgiliani tornano in B dopo 14 anni

(Di domenica 7 aprile 2024) È arrivato il primo match point per ildi Possanzini, che vincendo quest’oggi contro ilfesteggerebbe un ritorno in serie B atteso ben 14. I nerazzurri di Pavanel sono a 3 punti dai playoff e vengono dal pareggio contro la Virtus Verona. Classifica relativamente tranquilla per i nerazzurri, che devono comunque prestare attenzione a mantenere i 4 punti di InfoBetting: Scommesse Sportive e

È arrivato il primo match point per il Mantova di Possanzini, che vincendo quest’oggi contro il Renate festeggerebbe un ritorno in serie B atteso ben 14 anni . I nerazzurri di Pavanel sono a 3 punti ... (infobetting)

Tutte le informazioni relative alla data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Renate-Mantova , match dello stadio valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie C ... (sportface)

Renate-Mantova, Paudice e Bombagi dal 1'. Le formazioni ufficiali - Tra poco allo stadio 'Mino Favini' (fischio d'inizio ore 20:45) andrà in scena la sfida valevole per la trentacinquesima giornata del Girone A di Serie C tra il Renate e il ...tuttoc

SPECIALE - Renate-Mantova, a Meda il day after dell'apoteosi virgiliana - Stasera (alle ore 20:45), il Renate guidato da Pavanel tornerà in campo allo stadio 'Mino Favini' per ospitare ...tuttomantova

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ La corsa ai playoff nel girone B, diretta gol live score (8 aprile 2024) - Risultati Serie C, classifiche: diretta gol live score dei quattro posticipi per la 35^ giornata, il Mantova gioca con la promozione già in tasca.ilsussidiario