Renate-Mantova lunedì 08 aprile 2024 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici | convocati I virgiliani tornano in B dopo 14 anni

È arrivato il primo match point per il Mantova di Possanzini, che vincendo quest'oggi contro il Renate festeggerebbe un ritorno in serie B atteso ben 14 anni. I nerazzurri di Pavanel sono a 3 punti dai playoff e vengono dal pareggio contro la Virtus Verona. Classifica relativamente tranquilla per i nerazzurri, che devono comunque prestare attenzione a mantenere i 4 punti di

Mantova ritorna in serie B dopo 14 anni - Il Mantova, guidato da Possanzini, ha raggiunto un traguardo molto atteso: il ritorno in Serie B dopo 14 anni. Questo risultato è stato ottenuto grazie a una stagione straordinaria, con 24 vittorie, 7 ...informazione

Serie C, dove vedere Renate-Mantova: RAI, Sky o DAZN Diretta TV, streaming e formazioni - Serie C, dove vedere Renate-Mantova Lunedì 8 aprile, ore 20:45. Diretta TV, streaming e formazioni. Gara del Girone A.news.superscommesse

SPECIALE - Promozione Mantova: complimenti di Lega Pro e Serie B - È tempo di verdetti in Serie C NOW: dopo il Cesena, è il Mantova la seconda squadra promossa in Serie B. La squadra del tecnico Davide Possanzini, si è laureata ...tuttomantova