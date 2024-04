Rapper tra i baby pazienti Un pomeriggio a promuovere partita e raccolta benefiche

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 aprile 2024) Uncon i loro idoli. Lo hanno vissuto bambini e adolescenti del San Matteo e del Mondino con i duemilanesi Rondodasosa e Artie 5ive. Invitati da Pietro Castellese, anima del Cral del Policlinico che da 7 anni organizza ladel cuore per i piccoli della Pediatria, i due artisti hanno promosso la manifestazione del 20 aprile alle 18 allo Stadio Fortunati e lafondi. "Mi raccomando fate un bonifico – hanno detto Rondodasosa e Artie 5ive mostrando la locandina della– È importante che le famiglie con un bambino malato di leucemia possano alloggiare gratis per i 35 o 40 giorni necessari post trapianto". Per convincere tutti a fare la propria parte, i giovani hanno firmato autografi e ascoltato le storie dei bambini. A cominciare da Christian, 13enne non ...