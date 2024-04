Rapinata la gioielleria della Serie A | il caso che agita il Bologna

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Non è più un sogno ma un obiettivo concreto, quindi possiamo svegliarli. Cari tifosi del, la Champions League è più vicina che mai (+5 sulla Roma e domani alle 12.30, diretta Dazn e Sky Sport, la “morbida” sfida al Frosinone), quindi che fare da grandi? Essere una grande o non esserla? Cedere i migliori giocatori, per cui ci saranno offerte irrinunciabili, o tenerli in rosa per vivere la prima Champions come si deve? La buona notizia è che Giovanni Sartori, deus ex machina dell'ascesa, ha già sviscerato questo dilemma all'Atalanta. Scelse una via di mezzo, il cosiddetto player trading di cui è maestro: venderne uno, massimo due, per tenere tutti gli altri. E con i tanti soldi che entrano, ingaggiare i nuovi Zirkzee e Ferguson. Certo, trovare talenti così puri ogni anno non è facile, anche perché servirebbe un Gasperini a dare continuità ed è difficile che lo ...