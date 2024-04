Rapina una farmacia con un fucile da sub a Tor Bella Monaca | voleva una siringa

Reggio Emilia , 6 aprile 2024 – Ha tenta to di rapinare una donna in tenta a fare benzina e poi ha cercato di appiccare un incendio. Ma grazie all’intervento di un uomo, il malintenzionato è stato ... (ilrestodelcarlino)

La donna è riuscita a scappare e ha dato l'allarme, facendo arrivare la polizia sul posto in pochi minuti. I tre si sono dati alla fuga e non sono stati ancora trovati.Continua a leggere (fanpage)

Con coltelli e catena tenta Rapina, arrestato nel Milanese - Ha tentato di Rapinare un supermercato a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, ma è stato messo i fuga dai dipendenti ed è poi stato arrestato dai Carabinieri. (ANSA) ...ansa

Tentata Rapina, arrestato 23enne - Con il volto coperto e armato di due coltelli un 23enne ha tentato una Rapina in un supermercato di Sesto San Giovanni, ma è stato bloccato dai Carabinieri.primalamartesana

Con un fucile da sub Rapina una farmacia - Con un fucile da sub e a volto scoperto ha Rapinato una farmacia. L'azione criminale diventa ancora più assurda per il bottino: una siringa e una bottiglia di acqua fisiologica. La Rapina nella serata ...romatoday