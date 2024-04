Ramadan | gli studenti islamici | Stop alle lezioni al Politecnico Irricevibile

(Di domenica 7 aprile 2024) Dopo la scuola di Pioltello e l'università per stranieri di Siena anche ildi Milano potrebbe chiudere per il. "L'Associazionemusulmani deldi Milano, sulla scia di quanto accaduto a Pioltello, chiede la chiusura dell'università mercoledì in occasione della festa di finee auspica che in tutti gli atenei italiani possa accadere lo stesso", attacca la leghista Silvia Sardone. "Avevamo messo in guarda che sarebbe stato un precedente molto pericoloso quello della scuola Iqbal Masih, e infatti così è stato". "Subito dopo è arrivata l'Università per Stranieri di Siena con la decisione ideologica del rettore Montanari. L'imam Ali Abu Shwaima, presidente del Centro Islamico di Milano e Lombardia, si era pure permesso di bollare come medioevali tutti coloro ...

Ora anche gli studenti del Politecnico di Milano vogliono che la loro università chiuda, non solo il 10 aprile per la fine del Ramadan ma anche per l'Eid al-Adha di giugno. Sardone: "Subdoli ...

Dopo la scuola di Pioltello gli atenei chiedono 'stop alle lezioni a fine Ramadan' - Universitari musulmani PoliMi, segno di rispetto. Lega, contrari. Gli studenti ebrei: 'Non ci sentiamo al sicuro'

