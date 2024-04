Raid israeliano nel Libano orientale

(Di domenica 7 aprile 2024) 7.00israeliani hanno preso di mira all'alba il, dove Hezbollah ha una forte presenza. Lo riferisce una fonte vicina al gruppo sostenuto dall'Iran, precisando poi che non sono state segnalate vittime. Isono confermati anche dalle Forze di difesa israeliane,che affermano di aver preso di mira alcuni siti appartenenti all'unità di difesa aerea di Hezbollah a Baalbek,nel nord-est. Gli attacchi arrivano in risposta all'abbattimento da parte di Hezbollah di un drone militare nelmeridionale.

Il 15 marzo scorso, la World Central Kitchen , l’ente di beneficenza fondata dallo chef ispano-americano José Andrés Puerta , titolare di molti ristoranti in diverse città degli Stati Uniti, insieme ... (gamberorosso)

L'Iran pronto a colpire Israele: "La nostra vendetta inevitabile" - Il regime: "Decideremo come e quando". I media Usa: "Le forze di Teheran in massima allerta". Avviso di Washington: "Non attacchino le nostre strutture" ...ilgiornale

Israele e Usa si aspettano un attacco dall’Iran - Gli Stati Uniti e Israele sono in stato di massima allerta perché si aspettano un attacco dell’Iran in risposta al Raid di Damasco.pickline

L'Idf recupera un ostaggio morto L'ira dei familiari: "Poteva salvarsi" - Il corpo senza vita di un ostaggio israeliano, Elad Katzir, è stato recuperato nel corso di un Raid nella notte tra venerdì e ieri dall'esercito israeliano a Khan Yunis e riportato in Israele ...ilgiornale