(Di domenica 7 aprile 2024) "Mio figlio non ha più rispetto per gli adulti, nemmeno per la polizia" ha spiegato ildel ragazzo arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito con un amico anche gli agenti intervenuti sul posto a

Un 50enne è finito in ospedale per l'aggressione da parte di due ragazzini , rimproverati per aver impennato con la bici tra i vicoli di Treviso (notizie.virgilio)

Ragazzini rimproverati picchiano passante a Treviso, padre di uno di loro: “Non so più cosa fare” - "Mio figlio non ha più rispetto per gli adulti, nemmeno per la polizia" ha spiegato il padre del ragazzo arrestato per violenza e resistenza ...fanpage

Baby vandali devastano circolo anziani di Bibano, Modolo: «Se li riprendi, ti minacciano» - Scritte e danni alla struttura di via Marconi. Il presidente del circolo chiama in causa le famiglie Il blitz sarebbe una ripicca per la rimozione della ...tribunatreviso.gelocal

Treviso, picchiato da due adolescenti rimproverati per le impennate in centro: «Ho preso pugni e un bidone in testa» - Viaggio in piazza tra i giovani del sabato pomeriggio: la violenza, i vestiti e la musica trap. «Gli sguardi degli adulti fanno male ma non siamo tutti uguali» ...corrieredelveneto.corriere