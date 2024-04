Rafael Nadal | “Vengo da un anno e mezzo complicato Problemi addominali da quando sono tornato dall’Australia”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024) In un’intervista a Movistar+, a margine della finale di Copa del Rey di calcio,si è confessato circa le proprie attuali condizioni fisiche. Il mancino di Manacor, com’è noto, è fermo sostanzialmente dall’inizio dell’un breve tentativo di rientro si è trasformato nella prosecuzione dei tanti guai di infortuni. Queste le parole del 14 volte vincitore del Roland Garros: “Sfortunatamente il mio corpo non mi lascia stare.da un. La verità è che tutto è difficile, sto provandoci ogni giorno. Devo risolvere delle cose e la realtà è che, ad oggi, non sto raggiungendo l’obiettivo di essere in grado di competere. Questo è difficile, però a livello personale va tutto bene. Quello professionale è difficile. ...