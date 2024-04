“Qui è l’inferno!” Schianto devastante tra più mezzi | morti due carabinieri | sono quattro i feriti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 7 aprile 2024) Un drammatico incidente stradale a Eboli è costato la vita a duedi 25 e 27 anni. Francesco Pastore e Domenico Ferraro, entrambi di origine pugliese e in servizio presso la stazione di Campagna hanno perso la vita stanotte in unofrontale con un Range Rover che proveniva dall'opposto senso di marcia. Ancora da chiarire la dinamica. A rendere più pesante il bilancio il numero dei: 4. Il conducente è stato trasportato ospedale di Eboli in prognosi riservata. Dopo l'impatto la Ranger Rover ha colliso con una terza autovettura condotta da un 75enne di Campagna ricoverato all'ospedale di Battipaglia in prognosi riservata. La 31enne di Campagna conducente della Ranger ...