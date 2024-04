Questura di Bergamo in lutto | è morto il dirigente Francesco Accetta

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 7 aprile 2024)diinper la prematura scomparsa del. Dal dicembre 2021 a capo dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico a cui fanno capo il numero unico europeo di emergenza 112 e le Volanti,si è spento sabato (6 aprile) a 59 anni a causa di un improvviso malore. Bergamasco d’origine, laureato in Scienze Giuridiche all’Università di Cassino, si era arruolato come agente ausiliario in Polizia nel 1986 e aveva prestato servizio nel III Reparto Mobile a Milano. Nel 1989, vincitore di concorso per Ispettori, gli fu assegnato il prestigioso incarico alla Criminalpol di Reggio Calabria e successivamente alla Squadra Mobile della sezione distaccata di Gioia Tauro. Nel 1993 il ritorno a casa per ...