Quella Roma santa e dannata tra ossibuchi e ricette antiche Storia del Matriciano | rifugio di politici e scrittori

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 7 aprile 2024) Ail cibo è sacro. Il vino pure. E la tavola ne celebra il rito. Così è chiaro che ce ne sia tanto di cibo e di vino – oltre a sesso ed eros, chiaro – nel docufilm che Mr. Dagospia (al mondo Roberto D’Agostino) insieme a Marco Giusti (critico e regista) hanno realizzato per la regia di Daniele Ciprì con la collaborazione di Paolo Sorrentino (produttore creativo):. Da sinistra: Marco Giusti, Paolo Sorrentino e Roberto D'Agostino, i tre autori di(foto: Festa del Cinema FB) Palleggio con Chinaglia e Celentano Partiamo così proprio dal film per raccontaree i personaggi che ci girano intorno (e dentro). In particolare, ...