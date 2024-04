Quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini con la vittoria a Marrakech? Il montepremi per il ritorno tra i grandi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024)ha vinto il torneo ATP 250 di. Il tennista italiano ha sconfitto lo spagnolo Roberto Carballes Baena in due set, offrendo un tennis spumeggiante e tonico sulla terra rossa della località marocchina. Il romano si è imposto di prepotenza con il punteggio di 7-5, 6-2 ed è tornato ad alzare al cielo un trofeo a distanza di due anni dall’ultima volta (Queen’s e Stoccarda nel 2022). Dopo sei mesi di inattività agonistica in seguito a un infortunio, la sconfitta in finale al Challenger di Phoenix e la battuta d’arresto al primo turno del Masters 1000 di Miami, il 27enne ha battuto un colpo perentorio.è tornato di prepotenza nella top-100 del ranking ATP e da domani sarà il nuovo numero 84 al mondo. Il finalista di Wimbledon ha completato la cavalcata sul mattone ...