(Di domenica 7 aprile 2024)van derha vinto la2024. Il Campione del Mondo ha attaccato in solitaria quando mancavano 59 chilometri al traguardo, piazzando una micidiale rasoiata lungo il settore di pavé di Orchies e distanziando in maniera perentoria gli avversari. Il fuoriclasse olandese è giunto tutto solo al Velodromo in maglia iridata e ha così bissato il successo ottenuto due anni fa nell’Inferno del Nord, firmando una miticacon il Giro delleconquistato settimana scorsa, impresa riservata a pochissimi eletti del pedale. Il 29enne della Alpecin-Deceuninck, al secondo sigillo consecutivo in una Classica Monumento, ha rispettato il facile pronostico della viglia ed è entrato sempre più nel mito del ciclismo. Il risultato odierno ha un enorme impatto sotto il ...

Quanti soldi ha guadagnato Mathieu van der Poel con la vittoria alla Parigi-Roubaix Le cifre per la doppietta col Fiandre - Mathieu van der Poel ha vinto la Parigi-Roubaix 2024. Il Campione del Mondo ha attaccato in solitaria quando mancavano 59 chilometri al traguardo, piazzando una micidiale rasoiata lungo il settore di ...oasport

Scuola, aumento di stipendio in arrivo per i docenti: 160 euro in più al mese. Classi pollaio e tetto stranieri: le novità - Aumenti di stipendio in arrivo per i docenti. Ad annunciare la novità è il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha parlato a margine ...leggo

Quanto si spende per una casa nella regione meno costosa d’Italia Scopriamolo - Torniamo a scrivere del mercato immobiliare italiano. Più volte abbiamo illustrato i prezzi degli immobili più costosi nel nostro Paese. Infatti, città ...proiezionidiborsa