Quanti amanti hanno collezionato gli italiani? Il dato è clamoroso

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 7 aprile 2024) Una classifica ha chiarito le abitudini sessuali di uomini e donne delle principali nazioni. Ecco quante relazioni amorosegliQual è la nazione in cui gli uomini e le donneil maggior numero di partner? Dove si trovano gli amatori e lepiù focosi? E, soprattutto, l’Italia come si piazza in questa classifica? I dati sono eloquenti e regalano una fotografia piuttosto veritiera del comportamento e delle abitudini di milioni di uomini e donne sotto le lenzuola. C’è una nazione europea dove, a detta dei dati raccolti, si sono registrate le esperienze sessuali maggiori.gli abitanti delle principali nazioni nel mondo? E che posizione ...