Quando gioca Sinner a Montecarlo | definita la data | ma prima c’è il doppio con Sonego…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024) Jannikè il numero 2 del seeding del tabellone di singolare dell’ATP Masters 1000 di, e per questo motivo usufruirà di un bye al primo turno: l’azzurro farà dunque il proprio esordio mercoledì, dato che il match tra lo statunitense Sebastian Korda e l’iberico Alejandro Davidovich Fokina, dal quale uscirà il suo avversario ai sedicesimi, si giocherà martedì. Intanto il tennista italiano ha anche ricevuto una wild card per il torneo di, nel quale farà coppia con Lorenzo Sonego che, da par suo, dopo essere uscito di scena nel turno decisivo delle qualificazioni, è in attesa di un paio di forfait per rientrare in gioco come lucky loser in singolare.e Sonego, intanto, scenderanno in campo domani,nel quarto match dalle ore 11.00, sul Court 2, affronteranno il duo ...