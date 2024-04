Qualificazioni Europei femminili 2025 | azzurre in partenza per la Finlandia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 aprile 2024) Ultimo allenamento a Coverciano per le, pronte a partire per laper la seconda partita del girone di qualificazione aglidi calcio. La Nazionale femminile, reduce dalla splendida vittoria contro l’Olanda, giocherà infatti contro laall’Helsinki Football Stadium alle ore 18.15 italiane di martedì 9 aprile. Le ragazze del Ct Andrea Soncin hanno sostenuto nella mattinata di domenica 7 aprile l’ultimo allenamento nel Centro Tecnico Federale di Coverciano e nel pomeriggio è partita alla volta della capitale finlandese. Linari e compagne al momento comandano la classifica del gruppo 1 della Lega A con 3 punti, al pari della Norvegia, e vanno a caccia di un altro successo per tenere a distanza Olanda e, appunto,. Ogni partita è dunque ...