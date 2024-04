Pulisic | l’oro del Milan Christian inventa e segna Pokerissimo di vittorie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Tre gol, tre marcatori e altrettanti punti messi al sicuro per consolidare il secondo posto e prepararsi al meglio all’andata dei quarti di Europa League contro la Roma di giovedì: il sabato pomeriggio delcontro il Lecce di Gotti non poteva andare meglio e per Stefano Pioli è arrivata la conferma che sperava dall’innovativo e ultra-offensivo schieramento proposto per la prima volta, ad eccezione di una manciata di minuti nella sfida di Coppa Italia contro il Cagliari, conaccentrato sulla trequarti per sopperire all’assenza dello squalificato Loftus-Cheek: insieme a Leao e a Chukwueze, lo statunitense ha formato un trittico votato al talento a ispirare Giroud e il 3-0 confezionato davanti agli oltre 71mila spettatori di San Siro è lo specchio di una prestazione collettiva convincente dove i tre tenori hanno regalato altrettanti acuti ...