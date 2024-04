PSG | Donnarumma una furia contro l’arbitro | “Grave che…” Il motivo | VIDEO

Succede di tutto in Psg-Clermont : Donnarumma furioso al termine della gara con il quarto uomo. Stagione fin qui molto positiva per il Paris Saint Germain: la squadra di Luis Enrique, infatti, sta ... (rompipallone)

Un momento così, con questa continuità e questa serenità, forse in Francia non l’aveva ancora mai vissuto. Gianluigi Donnarumma ha spazzato via ormai tutte le critiche che lo hanno accompagnato in ... (sportface)