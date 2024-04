Prove di ripartenza Noi affamati più degli altri Ogni partita è decisiva»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Dai Pontedera, prova a ripartire. Dopo le due sconfitte di Pescara e Chiavari, oggi contro l’Ancona i granata hanno bisogno di tornare a vincere per blindarsi dentro alle prime dieci posizioni e ottenere un accesso ai play off che sarebbe il giusto premio ad una stagione disputata praticamente sempre nella parte sinistra della classifica. In un Mannucci che nell’intervallo farà respirare ai presenti un’aria di gloria per la ricorrenza (ieri) dei 30 anni dalla vittoria sulla nazionale con la premiazione di numerosi protagonisti di allora, la squadra di Canzi, in ottava posizione, comincia il rush finale. "In queste ultime 4 partite – ha commentato l’allenatore dei granata - dobbiamo essere bravi, perché dietro corrono e non possiamo cullarci su quello che abbiamo fatto fin qui.va affrontata come se fosse l’ultima per arrivare al ...