Proposta di matrimonio al concerto di Alfa e non solo | le più romantiche

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 7 aprile 2024) Non so chi ha creato il mondo, ma so che era innamorato. Questo è il nome del nuovo album di, che abbiamo conosciuto meglio a Sanremo 2024, tra i 30 Big in gara, dove ha duettato con Roberto Vecchioni in Sogna ragazzo sogna. E quale modo migliore di chiedere la mano alla propria compagna se non durante undel giovane artista? Un gesto d’amore che ha molti precedenti nella storia: le più belle proposte diai concerti.dialdi Padova “Ci siamo conosciuti grazie a una tua canzone. Avresti voglia di aiutarmi in quest’impresa? Sonoun ragazzo che sogna”. Queste sono le parole del giovane che ha chiesto addi poter fare unadi ...