Promozione | l’osteria grande è già promossa | il fossolo retrocesso Msp gara cruciale con Solarolo | il Trebbo ospita la Portuense

(Di domenica 7 aprile 2024) Anche il campionato diè pronto a scendere in campo oggi, alle 15,30, per la quartultima giornata. Nel girone C, però, di verdetti ne sono già arrivati da tempo: su tutti spiccano la vittoria del campionato, con ben cinque giornate di anticipo, dele la retrocessione del. Con Felsina ed Atletico Castenaso che difficilmente riusciranno a rientrare in zona playoff, tutti gli occhi sono ora puntati sulla bagarre per non retrocedere. L’Msp, fuori dalla zona playout a quota 37, è atteso dal match interno contro il, il, sestultimo a 32, ospiterà la, lo Junior Corticella, terzultimo a 30, sarà di scena sul campo del Felsina mentre l’Anzolavino, penultimo a 20 ed ormai, cercherà di ...

Lo spumante può ormai essere messo in fresco. Grazie al successo per 2-0 contro lo Junior Corticella ed al pareggio della diretta rivale Solarolo nell’anticipo di sabato contro il Fontanelice, ... (sport.quotidiano)

Manca solo l’aritmetica, all’ Osteria Grande , per festeggiare il primo storico approdo in Eccellenza. Protagonista di una stagione esaltante nonostante le difficoltà imposte dal girone C di ... (sport.quotidiano)

Il campionato di Promozione manda in scena in questo weekend le gare della dodicesima giornata di ritorno. L’antipasto è di Grande interesse. Nel girone C, oggi pomeriggio, alle 15, sul sintetico ... (sport.quotidiano)

Promozione. Si infiamma il duello playoff. Tre squadre in corsa per un posto - La lotta per i playoff in Promozione ferrarese si fa intensa: Portuense già promosso, Comacchiese e Mesola in corsa. Consandolo vicino alla salvezza, Casumaro in difficoltà. Partite decisive alle 15.3 ...msn

Calcio Promozione: ore 20,30. Trebbo in viaggio verso Solarolo - L'osteria Grande vince il girone C di Promozione anticipatamente. Altri incontri in vista per la quintultima giornata, con focus su Felsina e Atletico Castenaso. Sfide cruciali per le squadre in zona ...ilrestodelcarlino

Arzach a rischio chiusura definitiva. Allarme dal Centro naturale - L’associazione, attiva da oltre 38 anni, denuncia l’aumento dei costi di gestione e cerca proposte di collaborazione.lanazione