PROMOZIONE Il Viaccia nella tana del Casalguidi Il Maliseti riposa

(Di domenica 7 aprile 2024) Quartultima giornata di regular season nel girone A di. Turno di riposo per ilSeano, che rimarrà alla finestra in attesa di possibili buone notizie dalle avversarie dirette per una salvezza che rischia di diventare sempre più un miraggio. Alle 15.30, invece, ilsarà impegnato sul difficilissimo campo del, squadra in piena corsa per un posto al sole nei play off, attualmente cal quarto posto con 46 punti, 14 in più dei pratesi, che al contrario sperano di evitare complicazioni in zona play out. "Per noi è un momento complicato, ma arriviamo carichi a questa partita, nonostante qualche defezione e qualche ragazzo non al meglio della condizione – commenta Luigi Ambrosio, allenatore del-. Andremo ad affrontare una squadra molto forte. Un risultato positivo ...