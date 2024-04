Promozione I rossoblù di Alessi corsari sul campo del Monsummano San Marco irresistibile Smecca decide la gara

(Di domenica 7 aprile 2024) Int.0 SanAvenza 1 INT.: Grasso; Dal Porto, Perillo, Moncini, Citti, Agnorelli, Antonelli (23’ st Bertelli), Tardiola (30’ pt Goti), Sordi, Silvano (28’ st Mancino), Ferrara (36’ st Covino). A dispozione: Baldi, Saquella, Dal Poggetto, Malucchi. All: Matteoni. SANAVENZA: Tognoni; Lattanti, Della Pina, Cucurnia, Zuccarelli, Orlandi, Aliboni, Dell’Amico, Donati (13’ st Granai),(33’ st Doretti), Shqypi (24’ st Franzoni). A disposizione: Giromini, Pasquini, Mbaye, Vernazza, Guidi, Bellé. All:. Arbitro: Bagni di Prato. Marcatore: 16’ st. Note: rec ‘2 e ‘6. Ammoniti: Dal Porto, Goti (IM); Aliboni (SMA).– Nell’anticipo della 30ª giornata del girone A di, ...

Il Modica Calcio in trasferta a Siracusa per inseguire i playoff. Ottimismo e speranze per le ultime gare: ...affrontando il Città di Avola formazione che milita nel campionato di Promozione Girone D avendo la meglio sui padroni di casa avolesi 1 - 0 grazie alla rete di Famà. Lo staff tecnico rossoblù ha ...

Le abruzzesi del girone F, la 30a giornata: big match all'Aquila, il Chieti sogna ancora i play - off: Riflettori sulla partitissima del Gran Sasso d'Italia, tra L'Aquila e Samb, che mette in palio il ruolo di rivale diretta del Campobasso per la volata verso la promozione diretta in serie C. Il ...