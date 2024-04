Promozione Affrico a Montalcino e il Grassina corre a Pienza Antella ok 1-0 nell’anticipo

(Di domenica 7 aprile 2024)in campo (15.30), dopo gli anticipi di ieri Monsummano-San Marco Avenza (0-1), Saline-Colli Marittimi (4-0), Alberoro-Montagnano (0-1),-Settignanese (1-0, gol di Santucci). Girone A San Piero A Sieve- Dicomano (all’andata 1-0) arbitro Pisaneschi di Pistoia. Sarà un derby al cardiopalma. Locali privi di Barzagli, ospiti con Giordani in dubbio. Settimello-Larcianese (0-4) arbitro Servillo di Piombino. La squadra di casa è senza Calabretta e Giusti, rientrano Gambini e Manetti. Luco-Castelnuovo Garfagnana (1-0) arbitro Macchini di Pistoia. Il Luco che vuole punti salvezza è al completo. Ospiti senza Biagioni. Riposa il Maliseti Seano. Girone B Sestese-Castiglioncello (3-0) arbitro Castorina di Lucca. Sestese pronta a sbarazzarsi del Castiglioncello per tenere il passo del San Miniato Basso. Assente l’allenatore Polloni. Porta ...

Impegno casalingo per la Sansovino di Enrico Testini che alle 15 ospiterà la Settignanese . Una partita che si lega a quella che andrà in scena a Subbiano dove sul proprio campo la squadra di ... (sport.quotidiano)

AREZZO È iniziata la settimana più lunga per la Sansovino di Enrico Testini. La settimana più calda e impegnativa forse, alla luce di cosa recita la classifica e della posta in palio che domenica ... (sport.quotidiano)

Promozione, si torna in campo dopo la sosta con due anticipi. È il giorno del derby: c’è Alberoro-Montagnano - Dopo due settimane di stop, i dilettanti tornano in campo ad Arezzo con il derby tra Alberoro e Montagnano. La Promozione si accende con sfide cruciali per la classifica.msn

Calcio Promozione. Senesi in difficoltà. Solo la Chiantigiana non rischia niente - Le squadre senesi nel girone C di Promozione affrontano una situazione difficile ... Non solo, ma al Soccorso Saloni arriva l’Affrico tritatutto, per un testa-coda certo non incoraggiante per i ...lanazione

Promozione. Recupero amaro per Giusti: l’Affrico su punizione stende il Subbiano e allunga - Finisce 3-1 il recupero di Promozione tra Subbiano e Affrico. Troppo forte la capolista o per meglio dire troppo precisa su calcio piazzato la formazione ospite allenata da Luca Tognozzi visto che i f ...msn