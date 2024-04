Prolungati i cantieri alle ’Porte’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 aprile 2024) A partire da domani, sarà nuovamente modificata la viabilità di ingresso nel centro storico di Orbetello per il completamento di alcuni lavori necessari a concludere in modo definitivo la ristrutturazione delle Porte. "Una nuova temporanea deviazione della viabilità in ingresso al centro storico si renderà necessaria da domani a giovedì 11 e da e lunedì 15 a giovedì 18 per permettere di ultimare i lavori all’interno delle Porte" a farlo sapere ufficialmente è il consigliere delegato ai lavori pubblici, il senatore Roberto Berardi. "In occasione delle vacanze pasquali – sottolinea Berardi – abbiamo aperto per facilitare la viabilità e non solo. La ristrutturazione ha avuto un impatto positivo, un biglietto da visita all’ingresso del centro storico a cui è stata restituita un’immagine curata attraverso un intervento senza precedenti". "Come per ogni grande opera pubblica – aggiunge il ...