“Primo Maggio” targato Giovanni Nappi al Parco delle Chiocciole di Casalnuovo di Napoli

(Di domenica 7 aprile 2024) Emiliana Cantone, Ciro Giustiniani e le Ebbanesis, il duo Viviana&Serena, saranno presenti al concerto previsto nel. Conduzione affidata a Mario Pelliccia Il, di Via Paolo Borsellino adi, aprirà al pubblico dalle ore 11.00, con animazione per i più piccoli a cura della Ramblas Animazione – Eventi – Spettacolo. Il concertone delinizierà, invece, alle ore 18.00, con tanti ospiti musicali.di, 07 aprile 2024. Sarà il” casalnuovesequello che si terrà al...

Pensioni . Per " Quota 84" il primo assegno scatta a maggio . Chi matura i requisiti per la Pensione Anticipata contributi va dal 1° gennaio 2024 l'erogazione del primo rateo... (ilmessaggero)

Pensioni . Per " Quota 84" il primo assegno scatta a maggio . Chi matura i requisiti per la Pensione Anticipata contributi va dal 1° gennaio 2024 l'erogazione del primo rateo... (ilmessaggero)

Con l'eclissi, re Sole avrà una super corona - Come un vero re, il Sole indosserà una 'corona' d'eccezione per rendere unica l'attesissima eclissi totale che lunedì 8 aprile sarà visibile dal Nord America: la sua atmosfera più esterna, la corona s ...ansa

Assegno di inclusione, più tempo per chi rischiava la sospensione ad aprile: come cambia il termine e le nuove scadenze - Assegno di inclusione, c'è più tempo per evitare la sospensione dei pagamenti ad aprile. Lo ha chiarito il ministero del Lavoro, cambiando per il momento il calcolo della ...ilgazzettino

I 45 anni del cinema Anteo: «Comunità, tecnologia, verde» - La parola chiave è comunità. A sottolineare una vocazione che risale alla fondazione, anno 1979, Milano, nell’allora semi-periferia tra Porta Garibaldi e Brera. Anteo compie 45 anni e si propone una v ...corriere